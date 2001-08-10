Больше ста сахалинцев соберет слёт «Молоды душой»

Региональный добровольческий межпоколенческий слёт «Молоды душой» состоится в Холмске. Для участия уже подано более 100 заявок. Возраст участников от 18 до 90 лет. Это авторы социальных проектов, организаторы мероприятий, участники федерального форума «Молоды Душой», который прошёл в Москве, а также «серебряные» активисты из деревень, сёл и районов области, которые являются наставниками молодёжи.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, они пройдут образовательную программу, в которую включены экскурсии по портовому городу, интеллектуальные игры, специально разработанные для «серебряных» добровольцев, тренинг по выявлению барьеров развития «серебряного» добровольчества, а также мастер-классы по йоге, арт-терапии и многому другому.

- Самая главная ценность слета – это наши серебряные волонтеры, которые несмотря на возраст ведут активный образ жизни. Для них эта площадка стала глотком свежего воздуха, они здесь общаются, узнают много нового. В этом году мы им расскажем 10 лайфхаков активного долголетия, основы межличностного общения и конфликтологии, - поделился организатор форума Алексей Ченских.

Слет объединит представителей всех районов области. Формированием делегаций занимаются специалисты отделов по работе с молодежью. Для участия в слете необходимо обращаться в районную администрацию.

- Работа с серебряными волонтерами - очень важна. Они обладают колоссальным опытом, который могут передать молодёжи, и наша задача – организовать площадки, где они могут пообщаться. Межпоколенческий слет уже отлично себя зарекомендовал в прошлом году. Поэтому мы решили продолжать работу в этом направлении и дальше, - отметил руководитель областного агентства по делам молодёжи Егор Умнов.

Региональный добровольческий межпоколенческий слёт «Молоды Душой» стартует 1 ноября.