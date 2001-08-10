Валерий Лимаренко рассказал телеканалу «Россия 24» о сахалинском здравоохранении

О работе властей по модернизации здравоохранения на островах рассказал в интервью для федерального телеканала «Россия 24» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала года глава региона побывал практически во всех поликлиниках Сахалина и Курил. Его задачей было познакомиться с положением дел в отрасли. Выслушать обе стороны – врачей и пациентов, определить болевые точки и начать работу по их ликвидацией. Люди в первую очередь жаловались на неудобный график работы медучреждений.

- Получалось так, что в поликлиниках уже к двум часам не было врачей. Мы удлинили рабочий день до 20:00, организовали прием пациентов по субботам. Также сделали удобным прохождение диспансеризации, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Услуги невозможно сделать доступными, если нет специалистов. Поэтому был взят курс на привлечение медицинского персонала. В результате в этом году в региональные учреждения здравоохранения трудоустроились более 200 врачей, еще 40 начнут работать до конца года. Полностью потребность в медицинских кадрах на Сахалине планируют закрыть в 2020 году.

Поскольку жителей Сахалинской области устраивают только качественные услуги, то региональные власти ищут квалифицированные кадры, труд которых высоко оценивается. Поэтому был пересмотрен подход к формированию заработной платы медперсонала.

– В апреле мы увеличили зарплаты врачей на 30 процентов. Сегодня они получают в среднем 160 тысяч рублей. Также медикам доступны «подъемные» от 1,4 до 2,6 миллиона рублей, сертификат на приобретение жилья на сумму до 3 миллионов рублей, а также компенсация аренды квартиры - до 25 тысяч рублей ежемесячно. Это очень существенные меры поддержки, – отметил Валерий Лимаренко. – А со следующего года островные специалисты будут обучаться в ведущих российских и зарубежных медучреждениях.

Следующий шаг - внедрение «бережливых технологий». Оно помогло существенно сократить время ожидания врачей. Для жителей отдаленных населенных пунктов организована работа стоматологических, рентгенологических и диагностических комплексов. С их помощью за 9 месяцев обследование прошли 47 тысяч человек.

Значимую роль в повышении доступности медицинских услуг сыграл сервис «1-300». Он заработал в апреле этого года и стал популярным среди островитян. С помощью «горячей линии» сахалинцы могут записаться к врачам, получить консультацию, оставить жалобы и предложения, а также воспользоваться услугой «спросить онколога». Только за сентябрь в службу обратились более 4 тысяч человек.

Усилия областных властей не остаются незамеченными. В области появились серебряные волонтеры, которые помогают людям в решении медицинских вопросов.

– Сейчас эти замечательные люди начали работу в 4-й поликлинике Южно-Сахалинска. Наши пенсионеры готовы доносить до главврача нужды и чаяния пациентов, кроме того, они проводят различные консультации. Если опыт окажется удачным, такие объединения появятся при каждой островной поликлинике, – отметил Валерий Лимаренко.

Серьезное внимание в области уделяется борьбе с онкозаболеваниями. Так, с сентября этого года пациенты областного онкологического диспансера проходят диагностику бесплатно. Например, обследование легких на данный момент прошли более 1700 человек. Подозрение на рак выявлено в 47 случаях. Сейчас люди получают лечение. В ближайших планах - исключить платные услуги при обследовании сердца и сосудов во всех государственных медучреждениях региона.

Решение первоочередных задач в сфере здравоохранения натолкнуло на мысль о создании на Сахалине медицинского кластера. В него должны войти высокотехнологичный онкоцентр, детский госпиталь с возможностью реабилитации неврологического профиля и объекты бальнеологии с лечебными грязями и минеральными водами.

Губернатор подчеркнул, что развитие медицины сделает Сахалинскую область более привлекательной для инвесторов.

Напомним, с начала года в островном регионе закупили беспрецедентное количество медицинского оборудования - 1100 единиц. На это было направлено 2,7 миллиарда рублей.