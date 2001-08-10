Южносахалинцев научат пользоваться услугами ЖКХ в электронном виде
Цикл презентационных и обучающих мероприятий по работе в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) пройдет для всех желающих в областной библиотеке.
Как ТИА "Острова" рассказала в пресс-службе СахОУНБ Наталья Квашина, исполнительный директор Ассоциации собственников жилья «Мой дом», встретится с южносахалинцами 26 октября в 12.00 в зале заседаний, а 31 октября в 17.30 – в конференц-зале библиотеки.
На сайте ГИС ЖКХ пользователи могут ознакомиться с последними новостями в сфере ЖКХ и нормативно-правовой базой Российской Федерации, голосовать в электронной форме по вопросам управления домом, определять рейтинги управляющих организаций, направлять обращения в организации и контролирующие органы, вносить показания приборов учёта и осуществлять оплату по выставленным платежным документам, а также пользоваться многими другими услугами в режиме «одного окна».
Вход свободный. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(4242) 45-25-22; 60-80-28.
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