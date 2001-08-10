На Сахалине цены на булочки и хлеб самые высокие в России

По данным федеральной статистики, в сентябре 2019 года в Российской Федерации средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта составила 76,76 рубля за килограмм (рост к сентябрю 2018 года на 8,1%). Об этом передает Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК).

По категории «хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов» средняя цена составила 50,51 рубля за килограмм (рост на 7,4% за год). На хлебобулочные изделия из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной средняя потребительская цена повысилась за 12 месяцев на 9,6% и составила 51,11 рубля за килограмм.

Самые низкие средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта зафиксированы в Чеченской Республике и Республике Ингушетия (47,82руб. за кг и 38,31 руб. за кг., соответственно), а самая высокая цена – в Сахалинской области – 148,3 руб.кг.

Самые низкие средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов зафиксированы в Чеченской Республике (32,8 руб. за кг (снижение на 1,9% к сентябрю 2018 года), и Республике Ингушетия (31,39 руб. за кг., рост на 6,7% за год), а самая высокая цена – в Чукотском АО– 111,31 руб.кг. (снижение на 0,7% за год).

Самые низкие средние цены на хлебобулочные изделия из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной зафиксированы в Республике Ингушетия (34,6 руб. за кг, рост на 2,8%), а самая высокая цена – в Чукотском АО– 180,23 руб.кг (рост на 20,1%).Также в «группе лидеров» большинство регионов Дальнего Востока.