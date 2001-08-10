Сахалинцы могут пройти обучение и стать управленцами новой формации

Первая в Сибири и на Дальнем Востоке программа подготовки управленческих кадров Master of Public Administration (MPA) запускается в Дальневосточном федеральном университете. Проект стартует в Школе экономики и менеджмента ДВФУ уже 1 ноября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В течение учебного года слушателей ждут авторские образовательные модули в области реализации национальных проектов, построения «умного города», пространственного и стратегического развития, управления инвестиционным климатом в регионе, эффективного лидерства, кросскультурных коммуникаций с учетом специфики стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для участников программы создается индивидуальный план личностного и профессионального развития. За каждым слушателем закрепляется ментор из государственной структуры, института развития или госкомпании. В качестве наставников выступают ведущие ученые, академики, управленцы и предприниматели Дальнего Востока и всей России. Проект проводится по международным стандартам, и выпускники получают диплом государственного образца.

К участию в программе приглашаются сахалинцы и курильчане, которые готовы реализовать свои социально-экономические проекты при поддержке федеральных экспертов, которые хотят самостоятельно принимать решения и усилить свои преимущества в конкуренции за лучшие управленческие позиции. Требования к поступающим – высшее образование, стаж государственной, муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы после окончания вуза не менее четырех лет.

Первый шаг MPA – это три этапа отборочных испытаний, в их числе – мотивационное эссе, диагностика личностных особенностей абитуриентов и индивидуальное собеседование. Познакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на сайте ДВФУ до 25 октября.

Ключевые партнеры программы – Минвостокразвития, аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, Центробанк РФ и Агентство стратегических инициатив.