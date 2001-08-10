Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2019
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Холодной воды не будет завтра на севере Южно-Сахалинска
14:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам расскажут, как управлять финансами

Открытая лекция по финансовой грамотности пройдет в областной библиотеке. В следующую среду, 23 октября, специалисты регионального отделения Банка России познакомят слушателей с основами финансовой безопасности, расскажут, как составить финансовый план и накопить нужную сумму на желаемую цель.

Начало в 12.00. Вход свободный.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (4242) 45-25-22.

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