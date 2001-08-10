Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2019
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Томаринский ЗАГС переедет в новое здание

Томаринский ЗАГС переедет в новое здание

ЗАГС Томари переедет в новое здание. Один из возможных вариантов – помещение бывшего военкомата. Его планируют передать в муниципальную собственность, а после – в оперативное управление отделу ЗАГС Томаринского района. Кроме того, в здании проведут капитальный ремонт. На выполнение работ потребуется 35 миллионов рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

С 1981 года ЗАГС Томаринского района расположен на первом этаже жилого дома. Здание имеет неудобное месторасположение. Здесь практически отсутствует прилегающая территория и парковка для автомобилей.

Также новые площади получит муниципальный архив. Сегодня он работает в здании второй школы – на первом и третьем этажах. Это единственное учреждение в муниципалитете, которое занимается хранением документов. Его услугами пользуются более 1200 человек в год.

Площади, которые сегодня есть у архива, заканчиваются. Руководство области приняло решение о покупке помещения, расположенного в центре города. Его размеров - более 700 квадратных метров - хватит как минимум на 10 лет.

- Фондохранилище должно обладать специальными температурными условиями. Сейчас этого нет, но в новом помещении они будут предусмотрены. Речь идет о сохранении истории муниципального образования, а главное – подтверждение стажа людей, – отметила региональный министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик.

Также в рамках рабочей поездки губернатор области посетил предприятие «Невод». Оно занимается промыслом, переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов. Руководство компании обратилось к главе региона с просьбой субсидировать ремонт портового сооружения, от которого напрямую зависит работа предприятия.  Валерий Лимаренко поручил проработать этот вопрос региональному агентству по рыболовству.

- Это убежище для нашего флота. Порт-ковш позволяет судам отстаиваться, находиться в непосредственной близости в районе добычи и поставлять только что выловленную рыбу на завод, - рассказал учредитель компании Олег Мячин.

Сегодня на предприятии работают более 200 человек. Промысловики добывают треску, минтай, навагу, корюшку, камбалу и кальмара.

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