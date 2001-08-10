Больше 300 островитян поборются за победу в конкурсе «Лидеры России»
Более 300 сахалинцев подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель национального конкурса Алексей Комиссаров. С начала регистрации прошло 10 дней, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Об участии в конкурсе уже заявили более 100 тысяч человек из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Прием заявок будет продолжаться до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент, – рассказал Алексей Комиссаров.
В лидерах по количеству поданных заявок после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области – Свердловская область, Краснодарский край и Нижегородская область. Среди регионов Дальнего Востока – Приморский и Хабаровский края, Республика Саха.
Более 10 тысяч человек выразили желание поучаствовать в новом направлении «Наука».
– Научно-образовательный комплекс сегодня находится в состоянии серьезного развития, мы должны обеспечить тот самый научно-технологический прорыв, который является фактически основой национального проекта «Наука». Около 35 тысяч новых исследователей придут в российскую науку в ближайшие пять лет. Мы очень рассчитываем, что люди будут обладать и исследовательскими навыками, и компетенциями, но очень важно, чтобы появлялись организаторы и управленцы, – отметил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пригласил жителей островного региона к участию в конкурсе. Он уверен, что участники проекта смогут принести большую пользу в составе областного правительства.
Напомним, национальный конкурс «Лидеры России» проходит уже третий год. В этом сезоне ввели три новые специализации: «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». К примеру, наставником на последнем направлении станет председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, а призеры смогут получить должность в крупнейшей финансовой организации. На специализации «Здравоохранение» конкурсанты смогут пообщаться с главой Национальной медицинской палаты, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, академиком РАН, президентом «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия.
Подать заявку на участие могут управленцы в возрасте до 55 лет. Для конкурсантов, моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства. Для остальных необходимо провести на руководящих должностях не менее 5 лет. Сфера работы значения не имеет.
«Лидеры России» проходят в несколько этапов. Сначала предстоит в онлайн-режиме пройти тестирование – задания раскроют интеллектуальные способности и управленческий потенциал. После сильнейшие участники соберутся в 8 федеральных округах, где посетят конференции, решат бизнес-кейсы и пообщаются с экспертами. В финальных испытаниях поучаствуют 300 самых перспективных конкурсантов изо всех уголков России.
В прошлом году в финал прошли 30 дальневосточников, четверо из них стали победителями. В борьбе за призовое место поучаствовал и руководитель проекта «Сахалин.онлайн» Артем Российченко.
Напомним, «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия - страна возможностей», которая была запущена по инициативе Президента России Владимира Путина. Его цель – найти перспективных управленцев и дать им возможность реализовать свой потенциал. За два года проект стал одним из самых масштабных конкурсов управленцев в мире. Участие в проекте приняли около 430 тысяч человек.
Узнать подробную информацию о национальном конкурсе и пройти регистрацию сахалинцы и курильчане могут на официальном сайте: https://лидерыроссии.рф.
Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.
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