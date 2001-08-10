Юные сахалинцы стали призёрами всероссийских игр «Казачий сполох»
Всероссийские игры «Казачий сполох» прошли в Анапе. В них приняли участие 11 команд из разных регионов страны. Сахалинскую область на состязаниях представили две команды: коллектив учащихся школы № 22, а также команда «Сокол» из одноименного села Долинского района. Последняя заняла второе место, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.
Казачата оказались лучшими в стрельбе, военно-спортивной эстафете, знании материальной части оружия, заняв в этих дисциплинах первые места. А за визитную карточку, строевую подготовку и кросс на казачью версту они получили серебро.
- Есть распространенная фраза: «Нет большего счастья, чем жизнь положить за други своя», что свято соблюдалось казаками: не было случая, чтобы они бросили в бою раненного или убитого товарища. Случилось так и на соревнованиях: во время кросса на казачью версту отстающего участника нашей команды сотоварищ взвалил на плечи и бежал с ним более 50 метров до финиша. Эта взаимовыручка поразила всю судейскую бригаду и зрителей, - рассказал один из основателей казачьего движения среди школьников на Сахалине Александр Захожий.
Сахалинские команды выступали в категориях среднего школьного возраста и допризывной казачьей молодежи. Соперниками островитян были кадетские казачьи корпуса именитых многочисленных казачьих войск: Донского, Кубанского, Центрального, Терского, Забайкальского.
- Казачьим движением на Сахалине охвачено 16 муниципалитетов и более 1000 учеников общеобразовательных заведений области. Результаты, как видите, достойные. Хочу добавить, что совсем недавно, в августе, команда младшей возрастной группы Охинского городского округа стала в четвертый раз победителем Всероссийской игры «Казачок», - отметил атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Сергей Рябов.
Отметим, что команда «Сокол» является призером Всероссийской игры «Казачий сполох» уже четыре года подряд. До этого школьники занимали третьи и вторые места.
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