«Серебряные волонтеры» помогут томаринцам решить медицинские вопросы

«Серебряные волонтеры» помогут жителям Томаринского района решить медицинские вопросы. Активные томаринцы старшего поколения захотели создать такое объединение при центральной районной больнице, следуя примеру 4-ой поликлиники Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Пациенты смогут рассказать «серебряным волонтерам» о сложностях с прохождением медосмотров, поделиться своими предложениями по повышению качества и доступности медицинской помощи. Добровольцы будут напрямую взаимодействовать с руководством ЦРБ и специалистами областного правительства. Это позволит ускорить решение медицинских проблем, волнующих жителей Томаринского района.

Планируется, что каждый четверг совет старшего поколения будет встречаться с главным врачом в его кабинете. На эти собрания смогут прийти и пациенты со своими вопросами.

Во время визита в поликлинику губернатор поинтересовался у пациентов, насколько они довольны медицинской помощью в своем районе. Томаринцы поделились, что с этого года время работы врачей увеличилось, и получить талон стало значительно проще. Однако есть сложности с записью к специалистам в Южно-Сахалинске. Нередко попасть на прием удается только через несколько месяцев.

Как рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук, эту проблему отчасти позволят решить телемедицинские консультации. Если удаленного формата будет недостаточно, подключатся выездные форматы работы. Востребованные врачи из Южно-Сахалинска проведут прием в Томаринской ЦРБ. Кроме того, узкие специалисты из разных регионов России на этой неделе начали обследовать жителей отдаленных населенных пунктов на Сахалине и Курилах. В Томари приезд медицинской бригады запланирован на 17 ноября.

Часть вопросов к главе области коснулась диспансеризации. Пациенты пожаловались, что людям, которые хотят пройти медосмотр, и просто пришедшим на прием к терапевту приходится сидеть в одной очереди.

– Так быть не должно. Нужно отдельное помещение, где все желающие смогут пройти обследование и позаботиться о состоянии своего здоровья. Человек не должен ходить от кабинета к кабинету, с этажа на этаж. Все должно быть организовано с максимальным удобством и экономией времени, – отметил Валерий Лимаренко.

По поручению губернатора уже в этом году в Томаринской ЦРБ оборудуют отдельный блок для диспансеризации. На одной площади пациенты будут проходить весь цикл необходимых исследований – от заполнения анкеты, взвешивания и измерения давления до анализов крови, ЭКГ и маммографии.

В этом году плановый медицинский осмотр прошли около 1700 жителей Томаринского района, более 600 пациентов отправили на углубленное обследование для уточнения диагноза.

В ЦРБ ведется активная работа по улучшению доступности и качества медицинской помощи. Здесь ввели должность администратора поликлиники для помощи пациентам, обеспечили работу в формате «врач-врач» для удобной записи к областным специалистам, увеличили число телемедицинских консультаций. На работу в Томари в этом году прибыли три специалиста – оториноларинголог, гинеколог, педиатр.