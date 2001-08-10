Южносахалинцев просят высказать, стоит ли размещать дог-парк на юге города

Жителей Южно-Сахалинска приглашают высказать мнение о размещении дог-парка в южной части областного центра. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

Для обустройства площадки для выгула питомцев департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска предлагает земельный участок, расположенный восточнее пересечения проспекта Мира и улицы Авиационной (в районе реки Еланька).

Голосование пройдёт на портале «Сахалин.Онлайн» и в приложениях на Android и iOS до 25 октября. Вы можете поддержать предложение департамента, оставить аргументы против или свои идеи.

Окончательное решение будет принято по итогам собрания жителей южной части города.