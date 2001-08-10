Участниками проекта «Билет в будущее» стали ребята из 138 сахалинских школ
Первый этап проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов «Билет в будущее» завершился в Сахалинской области. Участие в этом проекте позволит школьникам сделать более осознанный выбор своей будущей профессии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.
- Островной региона принимает участие в проекте уже второй год. В этом году к проекту присоединилось более 9 тысяч учащихся. 50% ребят успешно прошли онлайн-диагностику и готовы к дальнейшему участию в мероприятиях проекта, - отмечает региональный координатор проекта Наталья Лавренникова. - Онлайн-диагностика позволяет определить готовность школьника к выбору будущей профессии. Сейчас этап онлайн-диагностики завершен. В середине октября стартовал второй этап проекта - практические мероприятия ознакомительного формата. Он продлится до 25 октября.
Во время проведения второго этапа школьников ожидает знакомство с миром профессий. Под руководством опытных наставников ребята самостоятельно будут пробовать свои силы в различных компетенциях, тем самым определяя для себя, какая деятельность им больше подходит.
К примеру, в Сахалинском техникуме сервиса учащиеся ознакомятся с такими компетенциями, как поварское и кондитерское дело, хлебопечение, графический дизайн, парикмахерское и швейное искусство. В Сахалинском техникуме строительства и ЖКХ школьники познакомятся со столярным делом и сварочными технологиями. Наставники Сахалинского политехнического центра № 2 (п.Тымоское) для ребят 9-11 классов проводят тематические экскурсии: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Профессия: ландшафтный дизайн», «Как работают подъемные краны», «Тренажеры: кран, трактор, автомобиль».
К проекту «Билет в будущее» присоединился и технопарк «Кванториум», где школьники знакомятся с компетенциями, среди которых мобильная робототехника, промышленный дизайн, информационные технологии, энергетика и геоинформатика.
Кроме упомянутого выше тестирования, «Билет в будущее» предполагает мощную практическую часть — профессиональные практикумы, своего рода профессиональные пробы. Они дают возможность ребенку погрузиться в какую-либо профессиональную сферу и «попробовать профессию руками», т.е. окунуться в процесс работы. Каждый школьник пройдет несколько проб в трех наиболее близких ему направлениях. Практические мероприятия будут организованы для ребят на базе семи организаций по 20 профессиональным направлениям подготовки. Последний этап проекта завершится 30 ноября. Кампания по ранней профессиональной ориентации 2019 года стартовала в сентябре и закончится в декабре 2019 года.
Информацию по итогам прохождения практических мероприятий, а также данных, полученных от наставников, зафиксируют в личных кабинетах участников проекта. На основании этого цифрового портфолио каждый школьник получит рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.
Площадки проекта «Билет в будущее»:
- Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства (г. Южно-Сахалинск): «Столярное дело», «Сварочные технологии».
- Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Долинский филиал): «Обработка листового металла», «Сантехника и отопление».
- Сахалинский техникум сервиса (г. Южно-Сахалинск): «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Хлебопечение», «Графический дизайн», «Флористика», «Технология моды».
- Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса (г. Холмск): «Предпринимательство».
- Сахалинский политехнический центр №3 (г.Поронайск): «Облицовка плиткой».
- Сахалинский политехнический центр №2 (пгт.Тымовское): «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
- Технопарк «Кванториум» (г.Южно-Сахалинск): «IT-квантум», «Аэроквантум», «Геоквантум», «Промышленный дизайн», «Робоквантум», «Энерджиквантум», «Прототипирование».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:00 Сегодня Уникальное шоу покажут островитянам во всероссийский день гимнастики
- 09:00 Сегодня Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
09:30 Сегодня Больше ста сахалинцев соберет слёт «Молоды душой»
- 10:20 Сегодня Валерий Лимаренко рассказал телеканалу «Россия 24» о сахалинском здравоохранении
- 14:00 11 Октября Сезон маунтинбайка закроют на Сахалине
11:10 10 Октября Часть Южно-Сахалинска останется без воды этой ночью
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
18:00 11 Октября Команды из Южно-Сахалинска стали победителями полуфинала областной Лиги КВН
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
- 12:30 26 Сентября Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
18:00 18 Сентября Островным родителям заплатят за то, что их дети ходят в частные детские сады
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:09 14 Октября Сооснователь детской медиашколы Никита Потепалов: На Сахалине могут вырасти звезды экстремального спорта
19:59 10 Октября Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?