Участниками проекта «Билет в будущее» стали ребята из 138 сахалинских школ

Первый этап проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов «Билет в будущее» завершился в Сахалинской области. Участие в этом проекте позволит школьникам сделать более осознанный выбор своей будущей профессии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.

- Островной региона принимает участие в проекте уже второй год. В этом году к проекту присоединилось более 9 тысяч учащихся. 50% ребят успешно прошли онлайн-диагностику и готовы к дальнейшему участию в мероприятиях проекта, - отмечает региональный координатор проекта Наталья Лавренникова. - Онлайн-диагностика позволяет определить готовность школьника к выбору будущей профессии. Сейчас этап онлайн-диагностики завершен. В середине октября стартовал второй этап проекта - практические мероприятия ознакомительного формата. Он продлится до 25 октября.

Во время проведения второго этапа школьников ожидает знакомство с миром профессий. Под руководством опытных наставников ребята самостоятельно будут пробовать свои силы в различных компетенциях, тем самым определяя для себя, какая деятельность им больше подходит.

К примеру, в Сахалинском техникуме сервиса учащиеся ознакомятся с такими компетенциями, как поварское и кондитерское дело, хлебопечение, графический дизайн, парикмахерское и швейное искусство. В Сахалинском техникуме строительства и ЖКХ школьники познакомятся со столярным делом и сварочными технологиями. Наставники Сахалинского политехнического центра № 2 (п.Тымоское) для ребят 9-11 классов проводят тематические экскурсии: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Профессия: ландшафтный дизайн», «Как работают подъемные краны», «Тренажеры: кран, трактор, автомобиль».

К проекту «Билет в будущее» присоединился и технопарк «Кванториум», где школьники знакомятся с компетенциями, среди которых мобильная робототехника, промышленный дизайн, информационные технологии, энергетика и геоинформатика.

Кроме упомянутого выше тестирования, «Билет в будущее» предполагает мощную практическую часть — профессиональные практикумы, своего рода профессиональные пробы. Они дают возможность ребенку погрузиться в какую-либо профессиональную сферу и «попробовать профессию руками», т.е. окунуться в процесс работы. Каждый школьник пройдет несколько проб в трех наиболее близких ему направлениях. Практические мероприятия будут организованы для ребят на базе семи организаций по 20 профессиональным направлениям подготовки. Последний этап проекта завершится 30 ноября. Кампания по ранней профессиональной ориентации 2019 года стартовала в сентябре и закончится в декабре 2019 года.

Информацию по итогам прохождения практических мероприятий, а также данных, полученных от наставников, зафиксируют в личных кабинетах участников проекта. На основании этого цифрового портфолио каждый школьник получит рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

Площадки проекта «Билет в будущее»: