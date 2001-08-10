Актуальные вопросы педиатрии обсудили в Южно-Сахалинске
В целях совершенствования специализированной медицинской помощи юным сахалинцам, на базе детской областной больницы состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии». Последними новостями в отрасли с докторами Сахалина и Курил поделились представители института педиатрии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.
- Мы знакомим сахалинских коллег с материалами XVI Тихоокеанского медицинского конгресса, - рассказала директор института педиатрии Тихоокеанского государственного медицинского университета Татьяна Шуматова. – Представляем их вниманию самые актуальные доклады, посвященные тем областям педиатрии, которые вызывают наибольшие трудности в практике врача первичного звена в России. Цикл лекций посвящен актуальным проблемам детей раннего возраста, современному подходу в диагностике и лечении заболеваний желудка, кишечника, почек, применению антимикробной терапии.
В работе конференции приняли участие врачи-педиатры со всей Сахалинской области. Представители районов, которые не смогли присутствовать лично, присоединились к коллегам в режиме ВКС.
Научно-практическая конференция – лишь один из элементов образовательной программы для врачей-педиатров региона. В рамках гранта Правительства Сахалинской области специалисты Тихоокеанского государственного медицинского университета проводят для островных медиков четырехнедельный курс повышения квалификации и профессиональной переподготовки. По его окончанию доктора пройдут итоговую аттестацию и получат соответствующие документы государственного образца.
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