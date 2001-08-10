Тихоокеанское
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11:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Правила благоустройства при ремонте улицы Рождественской в Южно-Сахалинске нарушили

Правила благоустройства при ремонте улицы Рождественской в Южно-Сахалинске нарушили

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля провели рейдовое обследование территории и выявили ряд нарушений.

Как ТИА "Острова" сообщили в городской мэрии, работы по благоустройству улицы Рождественской от Дзержинского до Мира осуществляет ООО «Альянсспецстрой». В ходе обследования с восточной стороны земельного участка, предназначенного для проведения продовольственной  ярмарки, выявлены нарушения: несанкционированное складирование грунта, щебня, использованной брусчатки, не приняты меры по обеспечению передвижения пешеходов через ул. Дзержинского.

Соответствующий материал о правонарушении направлен в административную комиссию города Южно-Сахалинска для определения наказания.

Административная комиссия города Южно-Сахалинска напоминает, что невыполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, влечет административную ответственность, предусмотренную законом Сахалинской области, в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - до 10 тысяч рублей; на юридических - до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.

Добавим, контроль исполнения правил благоустройства специалистами департамента общественной безопасности и контроля осуществляется ежедневно.

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