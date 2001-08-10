Тихоокеанское
информационное агентство
18 Октября 2019
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Холодной воды не будет завтра на севере Южно-Сахалинска
09:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в ряде южно-сахалинских домов не будет холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды сегодня днем, 18 октября. По сообщению городской мэрии, с 9:30 до 20:00 водоснабжение ограничат по следующим адресам: ул. Украинская, 1-45, 2-42, пер. Украинский, ул. Карьерная, ул. Промышленная,  ул. Мичурина. С 9.30 до 14.00: пр. Мира,195,197,197а, ул. Пограничная,14-28,  ул. Комсомольская,192а. 

Причина отключения - работы по подключению нового водопровода в рамках реконструкции улицы Украинской и другими работами на сетях.

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