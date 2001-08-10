Сегодня в ряде южно-сахалинских домов не будет холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды сегодня днем, 18 октября. По сообщению городской мэрии, с 9:30 до 20:00 водоснабжение ограничат по следующим адресам: ул. Украинская, 1-45, 2-42, пер. Украинский, ул. Карьерная, ул. Промышленная, ул. Мичурина. С 9.30 до 14.00: пр. Мира,195,197,197а, ул. Пограничная,14-28, ул. Комсомольская,192а.

Причина отключения - работы по подключению нового водопровода в рамках реконструкции улицы Украинской и другими работами на сетях.