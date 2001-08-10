На Сахалине и Курилах отремонтируют на 200 подъездов больше, чем планировали
Во всех муниципальных образованиях Сахалинской области с конца 2017 года осуществляется поддержка управляющих компаний в рамках выделения субсидии на проведение ремонта подъездов в многоквартирных домах. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Всего в этом году на Сахалине и Курилах планировалось отремонтировать 1500 подъездов. Однако, по словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александра Короля, благодаря высоким темпам проведения работ можно уже сейчас говорить о 1700 обновленных подъездах к концу года. На эти цели из областного бюджета было выделено 250 млн. рублей.
Несмотря на то, что обязанность проведения текущего ремонта подъездов в МКД лежит на управляющих компаниях, правительство Сахалинской области, один из двух субъектов РФ (наряду с Московской областью), с целью создания более комфортной среды для жителей региона приняло решение о выделении средств из областного бюджета.
- Один из приоритетов в работе регионального правительства - это создание комфортных условия для проживания. Поэтому наряду с благоустройством дворов, проведением капитального ремонта МКД, замены инженерных сетей в регионе приводятся в порядок и подъезды. Ведь зачастую люди двор и свой подъезд воспринимают как продолжение жилища, - отметил Король.
Средства субсидии можно использовать на текущий ремонт подъездов, в том числе ремонт окон в местах общего пользования и входных групп, замену перил, почтовых ящиков и освещения. Необходимость ремонта определяют специалисты управляющей компании и муниципалитета с учетом износа элементов. В некоторых случаях, при обнаружении каких-либо серьезных повреждений конструкций, принимается решение о проведении капитального ремонта.
При формировании плана текущего ремонта подъездов на следующий 2020 год учитывается план капремонта домов по линии Фонда капитального ремонта домов Сахалинской области и муниципалитетов, чтобы один и тот же дом не фигурировал в других программах. Таким образом обеспечивается максимальный охват МКД.
Самый большой объем подъездов предстоит отремонтировать в областной столице. В этом году в Южно-Сахалинске за счет средств субсидии, которую на ремонт общедомового имущества управляющим организациям предоставляют областной и муниципальный бюджеты, предстоит отремонтировать около 150 домов. В 2019 году по итогам конкурсного отбора субсидию получила 21 управляющая организация.
По информации департамента городского хозяйства, все управляющие организации приступили к выполнению запланированных работ в 88 домах.
Так, ремонт подъезда сейчас идет в доме № 81 по ул. Чехова. Как рассказала главный инженер ООО «УК ЖЭУ-2» Галина Ружанская, в перечень работ входят затирка стен, побелка, покраска стеновых панелей и перил, выравнивание полов, установка почтовых ящиков. Ремонт планируется завершить через 10 дней.
- Субсидия на такие виды работ помогает экономить средства, которые жильцы платят за содержание общедомового имущества. А высвободившиеся средства мы можем направить на другие цели. Например, сейчас заменили в подъезде обычные лампочки на светодиодные, что существенно экономит электроэнергию и, соответственно, средства собственников квартир, - отметила Г. Ружанская.
На сегодняшний день в Южно-Сахалинске работы завершены на 74 объектах из 88. Как отметили в департаменте городского хозяйства, в настоящее время правительством Сахалинской области выделены дополнительные средства на ремонт общедомового имущества. До конца года планируется отремонтировать еще около 70 МКД.
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