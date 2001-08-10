Сахалинских студентов приглашают поучаствовать в квесте “Разделяй с нами”

Студентов Сахалинской области приглашают принять участие в общероссийском квесте “Разделяй с нами”. Участники смогут не только “прокачать” свои навыки и научиться решать проблему мусора, но и побороться за возможность отправиться на экостажировку в США, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на движение "ЭКА".

Квест предусматривает два уровня участия. Первый направлен на внедрение в вузах раздельного сбора отходов (РСО) на постоянной основе и на вовлечение студентов в практику сортировки. Ко второму уровню могут присоединиться вузы, в которых уже внедрен РСО. Он направлен на развитие уже действующей системы раздельного сбора и вовлечение студентов и преподавателей в более активную сортировку отходов.

В рамках квеста планируется проведение Единых дней действий, в том числе всероссийской акции по сбору вторичного сырья “Recycle it!”

Чтобы присоединиться к квесту, необходимо зарегистрировать студенческую команду на портале www.рсо.вузэкоквест.рф, изучить обучающие материалы и инструкции и выполнять задания, зарабатывая баллы. Квест продлится до 28 февраля 2020 года.

По итогам прохождения квеста 10 команд-лидеров примут участие во всероссийском слете Ассоциации зеленых вузов России в марте 2020 года и получат экопризы. Победителей ждет участие в образовательных тренингах от экспертов-практиков и лидеров успешных экопроектов.

Участники команд-победителей квеста будут номинированы на участие в экологической стажировке в США в рамках Молодежной экологической программы летом 2020 года. В прошлом году ее участниками стали девять студентов.