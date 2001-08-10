Лучших юных краеведов определили на Сахалине

Итоги трёхдневного областного слёта юных краеведов, участников движения школьников «Отечество» подвели в Южно-Сахалинске. Участие в слёте приняли около 50 человек – 11 школьных команд из девяти районов области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального центра внешкольной воспитательной работы.

Помимо конкурсов, в рамках слёта ребята приняли участие в музейных экскурсиях, а также совершили совместный поход на гору Юноны в Корсаковском районе, где для них прошли мастер-классы по безопасности, оказанию первой медицинской помощи и питанию в походе.

Победителями конкурсов слёта стали:

Конкурс «Родной мой край»

1 место – МБОУДО ДДТ г. Холмска;

2 место – МБУДО ЦДЮТ г. Южно-Сахалинска;

3 место – МАОУ СОШ №8 г. Южно-Сахалинска.

Конкурс «Я познаю Россию»

1 место – МБОУ СОШ №4 г. Корсакова;

2 место – МБОУДО ДДТ г. Холмска;

3 место – МБОУ СОШ с. Восток Поронайского района.

Конкурс «Сахалин – моя малая Родина»

1 место – МБУДО ЦДЮТ г. Южно-Сахалинска;

2 место – МБОУДО ДДТ г. Холмска;

3 место – МБОУ СОШ №4 г. Корсакова.