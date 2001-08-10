Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2019
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Улицу Горького снова закроют в Южно-Сахалинске
15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Горького снова закроют в Южно-Сахалинске

Участок южно-сахалинской улицы Горького в районе дома № 11б, где ранее были проведены ремонтные работы, снова закроют для асфальтирования. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ограничения в движении транспорта продлятся завтра, 19 октября, с 8.00 до 17.00. В случае окончания работ раньше заявленного времени проезд откроют для движения. В связи с этим сквозного проезда по улице Горького не будет. Объездные пути: Емельянова, Комсомольская, Победы.

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