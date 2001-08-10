Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2019
Сегодня 01:23
63,95|71,13|59,21
Улицу Горького снова закроют в Южно-Сахалинске
16:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Областная библиотека поможет сахалинцам повысить цифровую компетентность

День специалиста «Цифровая компетентность учителя – условие информационной безопасности школьника» состоится в областной библиотеке 23 октября.

Как ТИА "Острова" рассказали в СахОУНБ, во время мероприятия преподаватели общеобразовательных учреждений расширят свои знания, связанные с современными информационными технологиями, и поделятся опытом их эффективного использования в своей профессиональной деятельности. 

Записаться на участие в мероприятии можно по телефону 8 (4242) 45-25-43 (количество участников ограничено). Мероприятие состоится в зале каталогов на втором этаже СахОУНБ. Начало в 14:30.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?