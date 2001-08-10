Чемпионат кулинарного искусства и сервиса стартовал в Южно-Сахалинске
Чемпионат кулинарного искусства и сервиса стартовал в Южно-Сахалинске. Гастрономический праздник собирает островных кулинаров и гурманов уже в 11-й раз. Сегодня 18 и завтра 19 октября в конгресс-холле «Столица» участники будут соревноваться в приготовлении вторых блюд и кофе, все желающие смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах и дегустациях, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Темой кулинарного чемпионата в этом году стал «Гастрономический туризм». Участникам предстоит приготовить вторые блюда и авторские напитки к ним. Обязательное условие – минимум 60 процентов ингредиентов должно быть выращено, произведено или добыто на островах.
– Хотя чемпионат и проходит давно, каждый раз – это новая история. Мы советуем ребятам: выбирайте блюда, которые пользуются популярностью в ваших ресторанах. Если выбрали гости, значит, оценят и судьи, – считает председатель жюри Евгений Диденко – шеф-повар и ректор Международной академии кулинарного искусства.
Повар кафе «Генерал» Никита Свищев собирается удивлять жюри горячим из сахалинской красной рыбы.
– В конкурсе участвую уже второй раз. Надеюсь, показать все, на что способен. Это хороший опыт. Мы с другими поварами – не соперники здесь, а коллеги. Мы делимся своими вкусными находками, ведь это наш остров, и мы все хотим, чтобы гостей здесь встречали на высшем уровне, – поделился Никита.
Кроме конкурса «Лучший повар Сахалина», на чемпионате выберут также лучшего бариста. Победители и призеры прошлых лет устроят кулинарное шоу «Горячая кухня». Кроме того, на протяжении двух дней всех желающих ждут десятки семинаров, мастер-классов – по работе с шоколадом, приготовлению кофе и блюд высокой кухни. Лучшие предприятия общественного питания Сахалина проведут презентации.
За время проведения чемпионата кулинарного искусства и сервиса уровень островной индустрии гостеприимства серьезно вырос. Оборот сферы общественного питания увеличился в несколько раз. Открылось более 150 новых кафе и ресторанов.
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