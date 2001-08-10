Погорельцы из Березняков отметят новоселье к Новому году

Погорельцы из села Березняки отметят новоселье к Новому году. Об этом Валерий Лимаренко сообщил на встрече с жителями. Также по поручению губернатора люди получат денежную помощь – по 320 тысяч рублей на человека. Первые выплаты начнутся уже сегодня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

– Люди – а это 13 семей – оказались в непростой ситуации. Бросать в трудную минуту их нельзя. На эти деньги они смогут купить предметы первой необходимости, одежду и что-нибудь для новых квартир, – отметил Валерий Лимаренко. – Будем работать со всеми индивидуально в том числе и по подбору временного жилья. Без крова не останется никто. Людей, которые имеют проблемы со здоровьем, разместят в лечебных учреждениях.

Ранее сгоревшие дома были признаны ветхими. Проживающих в них планировали переселить в новостройки, сдача которых была намечена на первый квартал 2020 года. Однако губернатор поручил ускорить этот процесс. Для этого используют специальный режим приемки – люди будут заселяться в квартиры по готовности подъезда.

Также губернатор вместе с профильными специалистами помог разобраться погорельцам в спорных вопросах. К примеру, Анастасия Щербак в этом доме прописки не имела, она снимала квартиру. Однако при пожаре женщина потеряла все документы и имущество.

­– Вы тоже можете рассчитывать на выплаты. Но для этого вам нужно подтвердить в суде факт постоянного проживания. Это сделать довольно легко. Мы вам поможем с исковым заявлением. У нас такая практика уже есть, – отметила региональный министр соцзащиты Елена Касьян.

Также очевидцы ЧП рассказали Валерию Лимаренко, что пожар начался с хозпостроек, которые находятся рядом с домами на улице Зеленой. В причинах возгорания сейчас разбираются специалисты госпожнадзора.

Напомним, вчера вечером, 17 октября, в селе Березняки загорелись два двухэтажных дома. Первый пожарный расчет прибыл через 7 минут. К этому времени горели два многоквартирных дома, хозпостройки и гаража на общей площади 300 кв.м. Жильцы из домов эвакуировались самостоятельно до прибытия огнеборцев. В тушении били задействованы 21 человек и 5 единиц техники.

Жильцов пострадавших домов временно разместили в оздоровительно-досуговом центре «Юбилейный».