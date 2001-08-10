Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2019
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11:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Многодетные сахалинские семьи приглашают на консультацию

В предстоящий четверг, 24 октября, в региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева состоится прием граждан по вопросам социальной поддержки многодетных семей. Его проведут руководители и специалисты различных ведомств:  областного министерства социальной защиты, департамента образования, управления жилищной политики и  Сахалинского ипотечного агентства.

Всех желающих ждут с 14:00 до 16:00 по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 70, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-центр приемной.

Справки по телефону: 8 (4242) 500-090.

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