Многодетные сахалинские семьи приглашают на консультацию

В предстоящий четверг, 24 октября, в региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева состоится прием граждан по вопросам социальной поддержки многодетных семей. Его проведут руководители и специалисты различных ведомств: областного министерства социальной защиты, департамента образования, управления жилищной политики и Сахалинского ипотечного агентства.

Всех желающих ждут с 14:00 до 16:00 по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 70, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-центр приемной.

Справки по телефону: 8 (4242) 500-090.