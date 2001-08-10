Сахалинские каратисты представят острова на состязаниях в Оренбурге

Сборная команда Сахалинской области по карате в составе 37 человек отправилась в Оренбург на крупнейшие всероссийские соревнования по каратэ WKF «Европа-Азия». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Спортсмены от 10 лет будут отстаивать честь островного региона в двенадцати весовых категориях, а также дисциплине ката.

В минспорта отмечают, в новом учебном году – это третий по счету турнир всероссийского уровня, который станет для островных спортсменов заключительным при подготовке к одному из самых важных стартов уходящего года – соревнований по карате «Надежды России». На состязаниях, которые состоятся в декабре, будут разыграны путевки в спортивную сборную команду России по каратэ и на первенство Европы-2020.