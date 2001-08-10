«Свет» стал победителем фотокросса в Южно-Сахалинске

Осенний фотокросс прошел в Южно-Сахалинске в воскресенье, 20 октября. Более 20 команд приняли участие в творческом состязании, организованном Центром молодежных инициатив совместно с фотомастерской «Лист» и областной библиотекой, где состоялось подведение итогов мероприятия.

- Это второй фотокросс, который мы в этом году проводим вместе с фотомастерской «Лист», профессионалами своего дела, которые готовы делиться своими знаниями и навыками, - открыл церемонию награждения директор ЦМИ Олег Гортованов. – Приятно, что в этот раз в нашем мероприятии участвуют много новых команд. Это значит, что такой формат востребован, и фотоискусство становится все более популярным.

Как рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ, лейтмотивом второго фотокросса была выбрана осень. Командам предстояло сделать оригинальные снимки на пять предложенных организаторами тем: «Код осени», «Рябиновое варенье», «Утепляемся», «Прогноз погоды», «Для спорта все возрасты покорны». Участники не были ограничены творческими рамками, но время для воплощения идей строго регламентировано. За четыре часа ребята должны придумать и выбрать пять кадров, которые затем представят на суд экспертной комиссии.

Члены жюри, в которое вошли фотографы-профессионалы, члены Союза фотохудожников России, преподаватели фотомастерской «Лист», отсматривали работы каждой команды, оценивая техническую сторону съемки, художественность и оригинальность. По словам экспертной комиссии, конкуренция в этот раз была очень высокой.

- Я люблю фотографировать, но в фотокроссе участвую впервые. Каждое задание заставляет мыслить креативно. У меня была проблема с автопортретом, который должны были предоставить команды. Я пришла на спортплощадку и рассчитывала, что там будут заниматься люди, которые бы помогли сделать нужный кадр, но сегодня дождливая погода, поэтому там не было никого. Пришлось тут же придумывать, как реализовать идею самой. К тому же, и время ограничено – это самая большая сложность, - поделилась участница монокоманды «Муха», состоящей из одного человека, Эльвира Мухаметова.

По итогам фотокросса места распределились следующим образом:

1 место – команда «Свет»;

2 место – команда «Объектив»;

3 место – команда «Муха».

После награждения члены жюри вместе с участниками просмотрели фотоснимки каждой команды и разобрали ошибки ребят.

Победитель и призеры получили подарки от организаторов и спонсоров мероприятия, в числе которых настольные игры, сертификаты в магазин фототехники, на аренду фотостудии и другие. Также специальным призом были отмечены самые юные команды из школы № 1 и №19. Ребятам вручили сертификаты на обучение в фотомастерской «Лист».