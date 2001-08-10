Около 60 школьников соберет осенняя сессия экошколы «Зелёный остров»

Осенняя сессия экологической школы «Зелёный остров» пройдёт на базе областного центра внешкольной воспитательной работы с 22 по 26 октября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ОЦВВР.

Ребята обучаются в школе по двухлетней программе естественнонаучного направления около 60 старшеклассников из девяти районов области. Это победители школьных, городских и районных олимпиад по экологии и биологии, активисты различных профильных объединений, секций, клубов и другие заинтересованные школьники. Занятия для них проводят ведущие учёные из островных вузов, специалисты природоохранных ведомств и нефтегазовых компаний, методисты ОЦВВР.

Программа осенней сессии включает в себя лекции, лабораторные и интерактивные занятия, презентации, выездные экскурсии, защиту школьных исследовательских работ.