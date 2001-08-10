Проезда по южно-сахалинской улице Горнолыжной не будет больше недели

В Южно-Сахалинске на улице Горнолыжной в районе перекрестка с Горького частично ограничат движение автотранспорта. Как сообщили ТИА "Острова"! в городской администрации, на этом участке подрядная организация выполнит ремонт ливневой канализации.

На время работ частично ограничат движение автотранспорта по улице Горнолыжной (подъезд к нижней площадке СТК «Горный воздух»). Проезд будут перекрывать по полосам: сначала с северной стороны, затем с южной. Таким образом, одна полоса весь период будет открыта для движения. Проезжую часть ул. Горького работы не затронут.

Частичные ограничения продлятся с 9.00 22 октября до 31 октября.