Тихоокеанское
информационное агентство
22 Октября 2019
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Проезда по южно-сахалинской улице Горнолыжной не будет больше недели
18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезда по южно-сахалинской улице Горнолыжной не будет больше недели

В Южно-Сахалинске на улице Горнолыжной в районе перекрестка с Горького частично ограничат движение автотранспорта. Как сообщили ТИА "Острова"! в городской администрации, на этом участке подрядная организация выполнит ремонт ливневой канализации.

На время работ частично ограничат движение автотранспорта по улице Горнолыжной (подъезд к нижней площадке СТК «Горный воздух»). Проезд будут перекрывать по полосам: сначала с северной стороны, затем с южной. Таким образом, одна полоса весь период будет открыта для движения. Проезжую часть ул. Горького работы не затронут.

Частичные ограничения продлятся с 9.00 22 октября до 31 октября.

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