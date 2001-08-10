Сахалинские сельхозпредприятия начали уборку капусты
Островные сельхозтоваропроизводители приступили к уборке капусты. Это последняя из овощных культур борщевой группы, которую аграрии закладывают на хранение, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинский минсельхоз.
По традиции, лидерами по урожайности являются АО «Совхоз Южно-Сахалинский» и АО «Совхоз «Тепличный». На предприятиях она составляет по 600 центнеров с гектара. Стоит отметить, что в «Тепличном» уборку капусты уже завершили. Этой культуры на предприятии высадили на площади 30 гектаров. Валовой сбор составил 1800 тонн. А в «Южно-Сахалинском» работа в самом разгаре из 60 гектаров, отданных под капусту, здесь убрано более 36.
- К уборке мы приступили, как только позволили погодные условия. Урожайность у нас высокая на уровне прошлого года. Сейчас все силы брошены на то, чтобы успеть завершить уборочную кампанию в срок, - отметила Ирина Крыченкова, управляющая цехом растениеводства АО «Совхоз Южно-Сахалинский».
На предприятии в планах собрать более 3600 тонн. Ожидается, что сахалинские предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства Сахалина в 2019 году соберут с полей почти 6 тысяч тонн этого овоща.
Покупателям островные сельхозтоваропроизводители представили богатое разнообразие сортов. Это и засолочные, такие как, например, "Тобия", "Коля" и "Крауткайзер". И сорта длительного хранения: "Анкома", "Сельма", "Арривист", "СВ".
На территории Сахалинской области уборка овощей сегодня проходит без сбоев. Погодные условия благоприятные. Поэтому завершить работы в полях предприятия планируют к концу октября. Итоги уборочной кампании подведут в торжественной обстановке в рамках празднования «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». На мероприятии отметят дипломами и наградами выдающихся сельхозработников и передовые агропредприятия, отмечают в ведомстве.
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