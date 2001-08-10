Совет по развитию кинематографии создадут на Сахалине

На Сахалине создадут совет по развитию кинематографии. Новый совещательный орган займется созданием условий для появления профессионального конкурентоспособного кинематографа в области. В частности, будет курировать запуск образовательных программ и грантовую поддержку сахалинских кинематографистов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правиетльства.

Впервые о создании совета было объявлено на церемонии закрытия фестиваля «Край света. Восток». Сейчас рабочая группа изучает отечественный и зарубежный опыт по работе с программами рибейтов и функционированию кинокомиссий.

– Развитие кинематографии на островах позволит поменять имидж Сахалина и Курил. На материке многие считают, что наша область – суровый край. Островной кинематограф изменит отношение к Сахалину и Курилам, в частности привлечет туристов, высококвалифицированные кадры, а также затормозит отток населения, да и в целом будет способствовать повышению культурного уровня, – подчеркнул Валерий Лимаренко

Проект помогут развивать генеральный продюсер сахалинского кинофестиваля «Край света» Алексей Агранович и генеральный директор компании «Park Production» Дмитрий Добужинский.

– Мы ставим задачу не просто создать культурный проект, а сформировать отрасль, которая бы решала социальные проблемы, стоящие перед областью. Одна из них - самоидентификация. Чтобы человек лучше ассоциировал себя с малой родиной, необходимо наличие так называемой культурной среды. Наши действия направлены на ее возрождение. Ресурсы для этого есть, – рассказал Алексей Агранович.

Рабочая группа вновь соберется через 3 месяца. За это время ее участники должны подготовить проект поправок в региональное законодательство развития кинематографа. Также будет обсуждаться создание двух короткометражных фильмов с островной тематикой.