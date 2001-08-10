Курсанты военно-морских вузов России посетили Сахалин

Учебный корабль «Перекоп» прибыл в порт Корсакова. На его борту - офицеры и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова, Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища и Военно-морского института ВУНЦ ВМФ Санкт-Петербурга. Ране учебный корабль прошёл по Северному морскому пути из Североморска до Петропавловск-Камчатского, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного правительства.

– Буквально через два дня мы уже будем во Владивостоке. Там поменяется почти весь состав, и корабль отправится до Севастополя, – рассказал курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова Константин Дорофеев. – Мы уже посетили Архангельск, Дикси, зашли на Камчатку. Из всех городов, в которых мы были, Южно-Сахалинск самый красивый и выглядит иначе, он ближе к Владивостоку и пахнет домом.

В Корсакове и Южно-Сахалинске состоялись торжественные церемонии возложения венков к мемориалам воинской славы с участием курсантов, офицеров, а также представителей сахалинского отделения всероссийского движения «Юнармия».

- Выражаю вам огромную благодарность за верность Отечеству. Если понадобится, вы сделаете всё, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины, как это сделали люди, которым мы сегодня отдаём почести, - обратился к гостям острова зампред регионального правительства Сергей Наумов.

Курсанты и офицеры экипажа учебного корабля «Перекоп» посетили музей Корсакова, а также музейно-мемориальный комплекс «Победа» и исторический парк «Россия - моя история» в Южно-Сахалинске.

- Учебный корабль прибывает на Сахалин уже не в первый раз. В прошлом году курсанты также были у нас с визитом. Это уникальный корабль, который был введен в строй 1977 году и подготовил несколько тысяч офицеров, которые служат на всех видах вооружения военно-морского флота. Нам очень приятно их здесь принимать, - подчеркнул руководитель областного агентства по делам молодежи Егор Умнов.

Курсанты также поучаствовали в дружеской матчевой встрече по футболу. На Сахалине экипаж пробыл один день и отправился дальше по маршруту во Владивосток.