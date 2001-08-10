Почти 350 сахалинок прошли диагностику рака груди за день

Профилактике и своевременной диагностике онкологических заболеваний в Сахалинской области уделяют особое внимание. Очередная акция состоялась 19 октября и была приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

День открытых дверей объявили все центральные районные больницы области, поликлиники областного центра, консультативно-диагностический центр и Сахалинский областной онкологический диспансер. Организаторы акции стремились донести важную мысль: рак - не приговор, а болезнь, которую можно победить. Главное - вовремя поставить диагноз.

- Рак молочной железы не только самая распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин, но и одна из успешно излечимых при своевременно поставленном диагнозе, - говорит заместитель главного врача Сахалинского областного онкологического диспансера Марина Ким. - Именно поэтому огромное значение имеет ранняя диагностика, проводить которую необходимо до того, как у женщины появятся беспокоящие ее симптомы.

Участие в профилактическом мероприятии приняли 338 жительниц региона. Пациентки могли пройти осмотр и получить консультацию онколога, а при необходимости сделать УЗИ молочных желез и маммографию. В ходе акции у 11 сахалинок были выявлены подозрения на злокачественные новообразования груди. Все они были направлены на дополнительное обследование.

- Уплотнение в груди я обнаружила несколько недель назад, - рассказывает одна из участниц акции Татьяна Владимирова. – Начала переживать и накручивать себя. Мысленно даже завещание успела написать. Благодаря акции смогла попасть на прием к доктору, сделали скрининг. Ничего страшного не было обнаружено. И я, наконец, смогла вздохнуть спокойно.

Специалисты отмечают, что женщины стали чаще задумываться о собственном здоровье. Регулярно посещают врача с профилактическими целями. Это позволяет вовремя выявить опасное новообразование на ранней стадии и своевременно приступить к его лечению.

- Сегодня мы применяем множество методов лечения - химиотерапию, гормональную терапию, лучевые методы воздействия на опухоль молочной железы, - говорит врач-онколог общего профиля Сахалинского областного онкологического диспансера Артем Круглов. - Одна из последних тенденций - органосохраняющие операции, ведь для женщины очень важно сохранить эстетический вид груди. Выполняются в наших стенах и реконструктивные операции после радикальных оперативных вмешательств. Если мы видим, что у человека хороший прогноз по онкологическому недугу, то предлагаем задуматься о пластике груди.

Раннему выявлению онкологических заболеваний в регионе способствует и приобретение мобильной диагностической техники. Рентген-кабинеты на колесах, в каждом из которых расположены флюорограф и маммограф, регулярно выезжают в отдаленные от районных центров населенные пункты, что позволяет расширить охват жителей профильными обследованиями, вовремя диагностировать злокачественные опухоли на ранней стадии и сохранять жизнь и здоровье пациентов.