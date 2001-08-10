За титул «Женщина года» в Южно-Сахалинске борются 22 горожанки
Участницы городского конкурса «Женщина года» представили свои визитные карточки. В этом году на звание победительниц претендуют 22 южносахалинки, передает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.
Открыл мероприятие первый вице-мэр, руководитель аппарата администрации Южно-Сахалинска Алексей Фризюк, который пожелал участницам удачи и веры в себя, напомнив, что все они уже победительницы, а конкурс лишь еще одно достижение на жизненном пути.
Конкурсантки подготовили пятиминутные визитные карточки и рассказали о своих достижениях. В зале их поддерживали болельщики из числа родных, друзей и коллег. Яркие фильмы и слайд-шоу, выступления групп поддержки, авторские стихи и песни - определить лучших среди конкурсанток членам жюри было непросто.
Напомним, конкурс «Женщина года» проводится администрацией Южно-Сахалинска с 2008 года с целью привлечения общественного внимания к роли женщины в современном обществе и признания заслуг жительниц города, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности.
- В конкурсе участвую впервые, идею вынашивала долго: еще в прошлом году хотела подать заявку, но не была к этому морально готова. Я подошла к конкурсу серьезно, очень долго придумывали сюжет для фильма, - рассказала одна из участниц, заведующая детским садом «Ромашка» Антонина Асташкина. - Сегодня со мной большая группа поддержки из моего коллектива. Участие в конкурсе - это, безусловно, новые эмоции, это еще одна ступень, которую нужно преодолеть, в чем-то переборов себя. Тем более что конкуренция очень сильная, все достойны: в Южно-Сахалинске немало женщин, которым есть что рассказать о себе и своих достижениях.
Номинации конкурса «Женщина года» соответствуют ключевым ролям современной женщины: «Лидер общественного движения», «Деловая женщина», «Сестра милосердия», «Сердце отдаю детям», «Культура и духовность», «Хранительница семейного очага». Подведение итогов конкурса и торжественная церемония награждения пройдут в конце ноября, в преддверии Дня матери.
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