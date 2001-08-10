Фонари начнут устанавливать на Компроспекте с 24 октября

Работы по монтажу опор уличного освещения на отремонтированном участке Коммунистического проспекта начнутся в предстоящий четверг, 24 октября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.

Подключение объектов будет производиться участками сразу после установки ряда светильников. Электропитание для них проложено в кабельной канализации под землей. Завершатся работы 15 ноября.

Всего на участке Коммунистического пр. от пр. Мира до пл. Славы длиною 1,2 км установят 71 опору освещения. Начнется монтаж со стороны пр. Мира.

Основные виды работ на ремонтируемом участке Компроспекта завершены. С начала исполнения контракта (весна 2019 года) специалисты проложили ливневый коллектор, систему водоснабжения, канализацию связи, обустроили бордюры, заасфальтировали проезжую часть, нанесли дорожную разметку и установили знаки.

Сегодня на последнем участке от дома №19 до ул. Горького продолжаются работы по укладке тротуарной плитки и установке капитального ограждения со стороны городского парка.

Напомним, полностью капитальный ремонт данного участка Коммунистического пр. завершится в декабре 2019 года. В 2020 году планируется отремонтировать участок Коммунистического пр. от пр. Мира до ул. Вокзальной.