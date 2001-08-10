Островитян зовут на встречу, посвященную парусному туризму

Клуб "Бумеранг" приглашает жителей и гостей областного центра на открытую встречу, посвященную парусному туризму. Встреча состоится в конференц-зале областной библиотеки в пятницу, 25 октября. Начало в 18:30, вход свободный, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на клуб.

- Сахалинская область - удивительное место для развития парусного туризма, сама природа создала условия для разнообразных парусных путешествий любой сложности и насыщенности. На встрече бумеранговцы расскажут о работе школы парусных путешествий и морской экспедиции на Курильские острова, которую совершили члены школы парусных путешествий в ходе проекта "Маяки родной земли" при поддержке Фонда президентских грантов. Все желающие смогут более подробнее узнать о возможностях парусного туризма на Сахалине и присоединиться к школе парусных путешествий, - отмечают в "Бумеранге".