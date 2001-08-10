Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2019
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Проезда по южно-сахалинской улице Горнолыжной не будет больше недели
09:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в Дальнем не будет холодной воды

Сегодня, 23 октября, с 9:30 до 18:00 в планировочном районе Дальнее не будет холодной воды. Её отключат на улицах Алых роз, Шебунина, Крымской, ул. 1-й Московской, Байкальской, Большая полянка, Полевого, Монетной, Рассветной, Ближней.

Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, ограничения связаны с подключением нового водопровода.

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