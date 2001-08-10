Новые спортобъекты появились в Долинском районе благодаря школьникам

Благодаря школьникам в Долинском районе появились новые спортивные объекты. Ребята из Углезаводска в этом году получили площадку для мини-футбола, а ученики школы села Покровка – двухполосную беговую дорожку. Инициативы реализовали в рамках областного проекта «Молодежный бюджет», в котором участвуют старшеклассники, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Углезаводские школьники давно мечтали о мини-футбольной площадке на большом стадионе. Вынесли эту инициативу на голосование в «Молодежном бюджете» и получили наибольшую поддержку. Теперь ребята в любое время могут погонять мяч. Высокая сетка не дает снаряду улететь за пределы поля, а мягкое покрытие уменьшает опасность травм.

– Очень удобная площадка. Здесь можно играть малым составом – от трех до пяти человек, чтобы не собираться на большом стадионе, не утомлять себя. Трое играют в поле, четвертый на воротах, а таймы по 15 минут. Можно несколько турниров провести, – поделился ученик углезаводской школы Марк Капичников.

По инициативе юных сахалинцев в Долинском районе реализовали еще один проект – вокруг школьного стадиона в селе Покровка появилась беговая дорожка. Теперь к услугам любителей легкой атлетики – двухполосная дорожка с резиновым покрытием длиной 200 метров.

– В нашей школе активно поддерживается здоровый образ жизни. К тому же, сейчас обязательно сдавать ГТО. И мы на школьном совете решили, что нам нужна такая дорожка, где дети и все жители села смогли бы приобщиться к бегу, – рассказал десятиклассник из Покровки Артур Латыпов.

– Наше село находится на отдалении от райцентра. Хочется, чтобы дети имели такие же возможности для занятий спортом, как и в Долинске, – отметил заместитель директора школы села Покровка Андрей Федорцов. – У нас в селе очень популярен футбол, но без легкоатлетической подготовки в этом виде спорта никуда. Беговые дорожки были очень нужны нам для качественной подготовки юных спортсменов.

Напомним, отбор проектов в рамках «Молодежного бюджета» проходит в школах с октября по декабрь. Старшеклассники могут предлагать идеи, связанные как с обустройством территорий в своих городах и селах, так и направленные на творчество и исследовательскую деятельности.

Юные сахалинцы предлагают по одному проекту от класса. Инициативы проходят технический анализ в районной администрации и затем выносятся на общешкольное голосование. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, получают финансовую поддержку из областного бюджета. Всего в региональной казне на реализацию инициатив старшеклассников ежегодно предусматривается 375 миллионов рублей.

За 2018 год воплотили в жизнь 115 проектов на общую сумму 312,5 миллиона рублей. В разных районах области были построены велодорожки, скейтпарки, спортивные площадки, обустроены пришкольные территории, установлены памятные знаки.