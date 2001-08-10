В мэрии Южно-Сахалинска состоялось совещание по вопросу задолженности СНТ «Коммунальник» за потребленную электроэнергию и планируемых ограничений в электроснабжении. В совещании приняли участие представители городской администрации, прокуратуры, ПАО «Сахалинэнерго», а также новое правление товарищества, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнерго.

Напомним, на 22 октября были намечены мероприятия по прекращению подачи электроэнергии СНТ из-за задолженности в 6 млн рублей, которая сформировалась с 2018 года. В своих действиях энергетики руководствовались требованиями действующего законодательства.

В ходе обсуждения проблемы на совещании были приняты важные решения. Во-первых, руководство города подтвердило информацию о том, что намерено принять сети «Коммунальника» в муниципальную собственность как бесхозный объект, поскольку председатель так и не предоставил необходимой документации на электросетевое хозяйство товарищества.

Во-вторых, намеченные сроки ограничений в подаче электроэнергии перенесены на 5 ноября. Энергетики в очередной раз пошли навстречу садоводам, предложив комплекс совместных мер по снижению дебиторской задолженности. В течение двух недель специалисты «Сахалинэнерго» и МУП «Электросервис» по нарядам на ограничение электроснабжения, предоставленным правлением СНТ, будут проводить адресные отключения жилья должников от электропитания. Работа будет вестись совместно с представителями правоохранительных органов, которые при выявлении незаконных подключений к электросетям составят акты о привлечении правонарушителей к административной ответственности.

«Сахалинэнерго» рассчитывает, что совместная работа по предложенному плану, а также позиция нового правления повлияют на снижение задолженности «Коммунальника» за электроэнергию, что позволит в дальнейшем избежать ограничений в электроснабжении.