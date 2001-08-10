Дополнительные мобильные комплексы задействуют на Сахалине для диспансеризации
На Сахалине задействуют дополнительные мобильные комплексы для проведения диспансеризации. Сегодня на островах план по прохождению диспансеризации выполняется в полном объеме, однако в Макаровском, Невельском, Тымовском, Корсаковском, Холмском и Томаринском районах наблюдается отставание, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
Дополнительные мобильные комплексы в ближайшие дни будут отправлены в Невельский район. Кроме того, помощь в организации профилактических осмотров окажут «серебряные волонтеры». Их объединения на стадии формирования в Макаровском, Корсаковском и Холмском районах. Местные участники проекта «Сахалинское долголетие» уже выразили свое желание объединиться для решения медицинских вопросов. Активисты будут рассказывать жителям муниципалитета об особенностях прохождения диспансеризации.
С начала года профилактическое обследование в области прошли более 156 тысяч островитян. Кроме того, в октябре на Сахалине и Курилах сформировали 6 медицинских бригад, в которые вошли узкие специалисты. Сегодня они проводят в муниципалитетах второй этап диспансеризации. С их помощью будет организовано более 23 тысяч дополнительных консультаций.
Напомним, в этом году губернатор области инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение островных медучреждений выделили 2,7 миллиарда рублей. Было приобретено 225 единиц новейшей техники. На капремонт медучреждений в этом году было выделено 1,2 миллиарда рублей, что позволило обновить внешний вид более 20 больниц и поликлиник.
Кроме того, в 2019-м выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Вдвое увеличен целевой набор сахалинцев и курильчан в медицинские вузы. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране – от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры. В ближайшие 5 лет на Сахалине и Курилах планируется построить 65 новых объектов здравоохранения.
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