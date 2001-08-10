Погорельцев из Березняков начнут заселять почти через три недели

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин накануне выехал в Березняки на строительную площадку, где в ближайшее время начнется заселение дома № 22 по ул. Зеленой, куда переедут первые жильцы сгоревших бараков. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу гроодской мэрии.

Один из главных вопросов, который мэр адресовал руководителям курирующих департаментов и подрядчику строительства, - сроки сдачи дома в эксплуатацию. Как сообщил генеральный директор ООО «СК «Сфера» Андрей Залпин, дом на 9 квартир планировалось ввести в эксплуатацию в декабре. Однако после чрезвычайного происшествия строители существенно нарастили темпы и готовы завершить работы, включая благоустройство территории и установку детской площадки, до 10 ноября.

Руководитель МКУ «Управление капитального строительства» Геннадий Юрин доложил, что одновременно совместно с департаментом городского хозяйства и ресурсоснабжающими организациями решаются смежные вопросы подключения дома к газу, электричеству, водопроводу, а также принятия его на баланс МУП «ЖЭУ-10». Начать заселять людей планируется к 10 ноября. Второй дом (18 квартир, ул. Зеленая, 10а) планируется сдать в эксплуатацию и начать заселять к 30 ноября.

МКУ «Управление жилищной политики» провело работу с каждой пострадавшей при пожаре семьей, и квартиры в доме уже распределены. Сергей Надсадин поручил особое внимание уделить семьям, у которых сложная ситуация в том числе с местом для временного проживания, и заселить их в первую очередь.

Всю эту информацию Сергей Надсадин рассказал жителям, подошедшим к нему во время совещания. Мэр добавил, что также поручил в ближайшую субботу пригласить будущих новоселов в новостройку, чтобы они уже начали приемку квартир.

- Я вижу, что все вопросы решаются в рабочем порядке. Поэтому есть уверенность, что и строители, и муниципальные службы выполнят свои задачи качественно и в обозначенные сроки, - отметил мэр.

Специалисты департамента социальной политики продолжают работу с пострадавшими. Произведены выплаты по линии ГО и ЧС, а также дополнительные, предусмотренные программой «Социальная поддержка населения...» для отдельных категорий граждан.

Отметим, администрация Южно-Сахалинска приступила к обновлению жилищного фонда в Березняках. Две первые новостройки предназначались, в том числе для жителей сгоревших домов. Пожар внес коррективы в планы только в части их ускоренной сдачи, чтобы в них могли заехать пострадавшие от пожара. Далее работа продолжится по плану. Как отметил Сергей Надсадин, администрация города нацелена на развитие Березняков. И первоочередная задача - продолжить жилищное строительство. Так, уже в следующем году начнется возведение еще трех домов на 18 квартир каждый. Они примут новоселов в 2021 году. Сейчас готовятся проекты и определяются земельные участки под будущие новостройки.