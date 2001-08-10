Сахалинский центр амбулаторной онкопомощи посетили больше 300 пациентов

Первый центр амбулаторной онкологической помощи – сокращенно ЦАОП – открылся на базе онкологического диспансера всего три недели назад. С 1 октября курс химиотерапии в амбулаторных условиях прошли более 60 пациентов, всего принято 386 человек. В новом структурном подразделении лечат пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении. Онкоцентр принимает пациентов юга Сахалина и Курильских островов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минздрав.

- Идея ЦАОПов, которые вводят по всей стране, – приблизить онкологическую помощь к пациенту и сократить сроки ее ожидания, - объясняет исполняющий обязанности главного врача Сахалинского областного онкологического диспансера Сергей Старцев. – До 2021 года в регионе планируется открытие еще двух подобных центров – в Поронайске и Охе.

Благодаря открытию центра сокращаются сроки нахождения пациента в условиях стационара. Процедуры, на которые ранее уходило от 5 до 7 дней, теперь можно получить в течение одного дня. Такое лечение подходит для пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в круглосуточном наблюдении.

- Наши пациенты могут проходить осмотры врача, сдавать анализы и получать противопухолевую химиотерапию в условиях дневного стационара – принимать необходимое лечение и отправляться домой. Это удобно и докторам, и пациентам. Первые имеют возможность принять больше больных, вторые – не тратить драгоценное время в больничных стенах, - рассказывает заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Эльвира Парсаданова. – Мы учитываем не только пожелания пациента, но и возможные риски. Подходит ли схема лечения пациента для амбулаторного режима, безопасно ли это для пациента, безопасно ли для врача, который проводит лечение. Совокупности всех этих факторов и определяют решение, нужно ли проводить лечение именно в условиях дневного стационара.

В центре амбулаторной онкологической помощи 10 коек. Ежедневно здесь принимают около 20 пациентов – палаты используются в две смены. Записаться на прием можно по направлению врача по месту жительства, непосредственно обратившись в онкодиспансер или позвонив на телефон горячей линии 1-300.

- Открытие дневного стационара – огромный шаг вперед в лечении онкологических заболеваний, - уверена пациентка центра амбулаторной онкологической помощи Ольга Кравцова, - такая форма медицинской помощи позволяет не отрываться от семьи, от работы. Взял отгул на один день, прошел курс лечения и вернулся к привычной жизни. Отдельно хотелось бы отметить комфортные условия, в которых пребывает пациент и отличный медицинский персонал – все то, что так необходимо человеку, страдающему от онкологического заболевания.

В рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области запущена функция «Спроси онколога». Позвонив на горячую линию 1-300 и дополнительно набрав цифру 8, жители региона могут получить консультацию специалиста. - Пока мы принимаем звонки в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов, - рассказывает врач-онколог центра оказания амбулаторной помощи Сахалинского областного онкологического диспансера Артем Круглов. – В день обращается до 15-20 пациентов.

Собеседники спрашивают о новообразованиях на коже, женщины чаще задают вопросы по профилактике рака молочных желез. Кто-то выражает жалобы общего характера – необъяснимое похудение или изменение в анализах. Все это требует более детального осмотра, в отдельных случаях – привлечения узких специалистов.

- Ограниченность телефонного разговора в том, что невозможно человека увидеть и визуально оценить ситуацию и поставить точно клинический диагноз, - продолжает Артем Круглов. – Но, ориентируясь на жалобы, описанные по телефону, можно сориентировать человека и направить к профильному специалисту или исследование, что позволит в максимально короткий срок установить причину обращения.