Сахалинскую область признали лучшей на архитектурном фестивале «Зодчество 2019»

Сахалинскую область признали лучшей на международном архитектурном фестивале «Зодчество 2019» в Москве. Островной регион наградили одной из высших наград фестиваля - «Золотым знаком» в номинации «Проекты градостроительных ансамблей и комплексов, разработанные по государственным или муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований».

Как ТИА "Острова" сообщили в областном правительстве, всего на фестивале были представлены архитектурные и строительные решения из 15 регионов Российской Федерации. Дальний Восток представляли Хабаровский край и Сахалинская область. Проекты оценивали эксперты международного уровня.

Сахалинская область на фестивале презентовала лучшие архитектурные решения, планируемые к реализации на островах. Среди них - комплексная застройка территории Южно-Сахалинска в районе электроподстанции «Хомутово», строительство линейного общественно-делового и туристическо-развлекательного комплекса по улице Горького, концепция развития застроенных территорий 7 и 8 микрорайона, светомузыкальный фонтан, образовательный квартал по улице Больничной областного центра. Также были представлены объекты культуры и образования Корсакова и Курильских островов.

– Убеждён, что главным фактором победы в номинации стало объединение усилий областных и муниципальных властей по внедрению новых современных подходов в градостроительной политике региона. Уже сегодня на островах создаются проекты комфортной городской среды, которые после их реализации станут примером для всего Дальнего Востока, – отметил исполняющий обязанности министра архитектуры и градостроительства, главный архитектор Сахалинской области Семен Вялкин.

В день закрытия фестиваль посетил зампред правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Он осмотрел выставку, посетил экспозицию Сахалинской области. Вице-премьеру рассказали о том, что в этом году на Сахалине и Курилах по поручению губернатора Валерия Лимаренко будут значительно увеличены темпы строительства. Кроме этого в области готовы приступить к реализации проекта по реновации Южно-Сахалинска.

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество 2019» проходит в 27 раз. Мероприятие собирает гостей из России и зарубежья. На его площадках специалисты обсуждают актуальные проблемы и перспективы развития территорий регионов и городов и как они будут выглядеть. Представители общественности, в свою очередь, узнают о наиболее важных событиях и решениях, которые окажут влияние на облик российских городов в ближайшем будущем.