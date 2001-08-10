Три ячейки террористов ликвидировали на Сахалине за три года
На Сахалине приняли дополнительные меры по противодействию идеологии терроризма. Об этом сообщили на заседании региональной антитеррористической комиссии. Оно прошло в Корсакове накануне, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.
Всего за последние три года в области были выявлены и ликвидированы три законспирированные ячейки международных террористических организаций. Участники группировок занимались финансированием незаконной деятельности своих сподвижников. Сейчас преступники находятся под стражей.
В заседании приняли участие представители правоохранительных и контролирующих органов, главы администраций Корсаковского, Углегорского и Смирныховского городских округов.
Ключевым вопросом встречи стала профилактика идеологии терроризма. Глава района Тимур Магинский рассказал, как эта работа организована в Корсакове. В муниципалитете реализуют план по противодействую общественно опасной деятельности. Особый упор в нем делают на защиту молодежи от запрещенной информации в интернете. Доступ к ней ограничен во всех школах. Кроме того, в образовательных учреждениях проводят тематические занятия и родительские собрания. За последние два года в районе состоялось более 400 подобных мероприятий.
Для противодействия террору используют местные СМИ – телевидение, газету и интернет-сайты. С их помощью в жителях Корсаковского района воспитывают толерантность, рассказывают им об опасностях терроризма. Специальные видеоматериалы также используют на массовых мероприятиях. Глава муниципалитета подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.
О стабильной ситуации в Смирныховском районе рассказал глава муниципального образования Егор Белобаба. С начала 2019 года преступления террористической и экстремистской направленности там не зарегистрированы. В городском округе провели более 20 тематических мероприятий в образовательных заведениях и библиотеках. В них приняли участие более 800 человек. Обучение, направленное на противодействие терроризму, проходят сотрудники местных предприятий.
А в Углегорском районе в сравнении с прошлым годом на проведение антитеррористических мероприятий почти в три раза увеличили финансирование. Для работы в этом направлении активно задействуют социальные сети.
Отметим, по решению Комиссии приняты дополнительные профилактические меры в миграционной среде.
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