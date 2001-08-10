Сахалин перейдет на подушевую плату за вывоз мусора c 1 декабря

Новая система оплаты за вывоз ТКО заработает во всех районах островного региона. Такая информация прозвучала на пресс-конференции регионального министра ЖКХ Дмитрия Зайцева накануне, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, 1 сентября в Сахалинской области был запущен пилотный проект по внедрению новой системы оплаты за вывоз ТКО. Жители четырех районов - Поронайского, Макаровского, Долинского и Анивского - уже в октябре получили новые платежные квитанции. Теперь к ним присоединятся остальные муниципалитеты.

– Начисление будет осуществляться по числу прописанных. В случае, если в квартире нет таковых, счет будет выставляться на собственников. В настоящее время муниципалитеты вместе с управляющими компаниями проводят масштабную работу по сверке информации, – заметил Дмитрий Зайцев.

Сахалинцы и курильчане, которые сегодня получают льготу на вывоз ТКО, смогут и дальше пользоваться таким видом социальной поддержки. Однако им следует помнить, что помощь распространяется лишь на них. Остальным жильцам квартиры, которые не имеют права на льготный тариф, придется платить полную сумму.

Кроме того, у жителей частного сектора останется право выбора между несколькими системами. Они смогут платить по квадратным метрам, по количеству прописанных в доме, а также по фактическому объему накопленного мусора. Первые счета с новыми тарифами островитяне получат в январе 2020 года.

Министр ЖКХ также рассказал о планах по строительству более 50 объектов. Речь идет о полигонах, мусоросортировочных и мусороперегрузочных станциях, комплексах термической обработки отходов и мусороперерабатывающих комплексах. Они появятся в регионе до конца 2024 года.

Кроме того, в области начата цифровизация процесса сбора ТКО. На мусорные контейнеры, мусоровозы и весовое оборудование полигонов будут установлены специальные датчики и оборудование, информация с которых начнет поступать в единую систему. Ее оператором станет АО «Управление по обращению с отходами Сахалинской области». В первую очередь, внедрение предполагается на юге острова.

Напомним, Сахалинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января этого года. На островах внедряют систему раздельного накопления отходов, вторсырье будут направлять на переработку, а старые свалки ликвидируют.