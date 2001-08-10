Сахалинцам предлагают устроить цифровой детокс
Движение ЭКА приглашает жителей Сахалина и Курил поучаствовать во всероссийском флешмобе “Позитивная энергия. Его участники узнают, как легко — в увлекательных форматах и без жестких ограничений — снизить нагрузку на природу и на свой кошелек.
Как ТИА «Острова» рассказали в движении ЭКА, чтобы присоединиться к флешмобу, необходимо зарегистрироваться на платформе Ecowiki.ru и выполнить ряд несложных заданий:
- устроить цифровой детокс: провести день без телефона или с минимальным потреблением электричества;
- найти и ликвидировать “пожирателей” энергии у себя дома;
- сопоставить свой график жизни и ежедневные привычки с расходом электроэнергии;
- благодаря конкретным действиям сэкономить энергию;
- поделиться своим опытом в соцсетях с хештегами #флешмобпозитивнаяэнергия #эковики, мотивируя окружающих беречь электроэнергию.
К флешмобу можно присоединиться в любое время и постепенно вводить полезные привычки в свою жизнь.
“Мы зависим от электричества и пользуемся им круглосуточно: работаем, слушаем музыку, смотрим видео и переписываемся с друзьями в мессенджерах. Наши советы помогут не только сократить потребление электроэнергии и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, но и сэкономить свой бюджет”, - говорит координатор проекта “Эковики” Анна Кудашева.
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