Сахалинцам предлагают устроить цифровой детокс

Движение ЭКА приглашает жителей Сахалина и Курил поучаствовать во всероссийском флешмобе “Позитивная энергия. Его участники узнают, как легко — в увлекательных форматах и без жестких ограничений — снизить нагрузку на природу и на свой кошелек.

Как ТИА «Острова» рассказали в движении ЭКА, чтобы присоединиться к флешмобу, необходимо зарегистрироваться на платформе Ecowiki.ru и выполнить ряд несложных заданий:

устроить цифровой детокс: провести день без телефона или с минимальным потреблением электричества;

найти и ликвидировать “пожирателей” энергии у себя дома;

сопоставить свой график жизни и ежедневные привычки с расходом электроэнергии;

благодаря конкретным действиям сэкономить энергию;

поделиться своим опытом в соцсетях с хештегами #флешмобпозитивнаяэнергия #эковики, мотивируя окружающих беречь электроэнергию.

К флешмобу можно присоединиться в любое время и постепенно вводить полезные привычки в свою жизнь.

“Мы зависим от электричества и пользуемся им круглосуточно: работаем, слушаем музыку, смотрим видео и переписываемся с друзьями в мессенджерах. Наши советы помогут не только сократить потребление электроэнергии и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, но и сэкономить свой бюджет”, - говорит координатор проекта “Эковики” Анна Кудашева.