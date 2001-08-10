Южносахалинцев приглашают бесплатно проверить здоровье

В предстоящую субботу, 26 октября, в областной библиотеке пройдет акция «Подари себе жизнь». Принять участие в ней могут все желающие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

С 10:00 до 14:00 специалисты областного центра медицинской профилактики и врачебно-физкультурного диспансера проведут комплексное обследование, включающее в себя: экспресс-анализ определения холестерина и глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления, ангиологический скрининг, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам. По результатам обследования врачом-терапевтом будет проведено индивидуальное профилактическое консультирование.

Врач УЗИ-диагностики южно-сахалинской городской больницы проведет ультразвуковое исследование брахеоцефальных сосудов. Во время акции индивидуальные консультации по вопросам профилактики инсульта для горожан проведут врачи-неврологи областной клинической больницы, консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска и городской поликлиники №4.

В мобильном диагностическом комплексе можно будет пройти флюорографию органов грудной клетки и маммографию (последнее для женщин, старше 39 лет).

Помимо этого, во время акции у всех желающих будет возможность получить индивидуальную консультацию врача психолога-нарколога Сахалинского областного наркологического диспансера по вопросам отказа от курения и пройти экспресс-тест на ВИЧ у специалистов центра по борьбе и профилактике со СПИДом.

Всем желающим пройти обследование при себе следует иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис. За три часа не употреблять пищу и не курить.