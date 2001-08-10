Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2019
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Проезда по южно-сахалинской улице Горнолыжной не будет больше недели
14:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Вокзальную открыли для проезда в Южно-Сахалинске

Движение транспорта в полном объеме возобновилось на улице Вокзальной в областном центре. Подрядная организация, капитально ремонтирующая участок от Сахалинской до Карла Маркса, завершила основной блок работ. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Напомним, в нынешнем году ООО «СКФ «Спецстрой» привело в порядок участок протяженностью 776 метров. Здесь заменены сети водоснабжения, ливневая и бытовая канализация, дорожное полотно, а также установлена защита всех кабельных линий, обустроены уличное освещение и пешеходные зоны. Окончательно работы будут завершены в ноябре.

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