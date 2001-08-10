Тыква заменит билет в сахалинский зоопарк

Сахалинский зооботанический парк подарит возможность островитянам посетить его бесплатно. Для этого необходимо принести в зоопарк тыкву весом не менее 3 кг и в диаметре не менее 60 см. Но есть один нюанс - за одну тыкву можно получить только один билет, отметили ТИА "Острова" в учреждении.

Акция будет проходить с 26 по 27 октября с 10:00-17:00 (с овощами обращаться в кассу зоопарка).