На Компроспекте Южно-Сахалинска станет светлее в ноябре

На Компроспекте в Южно-Сахалинске начался монтаж опор уличного освещения. Сегодня, 24 октября, строители приступили к подготовке фундаментных площадок, начали устанавливать чугунные основания, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Основные виды работ на ремонтируемом участке Коммунистического пр. завершены, благодаря чему подрядная организация смогла приступить к обустройству уличного освещения. После проведенной реконструкции паутина проводов над одной из главных улиц города исчезла - сети связи, электроснабжения убраны под землю в специальные каналы. Как рассказал главный инженер подрядной организации, которая и занималась этой работой, Дмитрий Пономарев, сейчас настал черед заключительного этапа - на отрезке около 1,2 километра от ул. Горького до пр. Мира необходимо смонтировать 64 декоративные опоры, рассчитанные на 5 фонарей уличного освещения каждая. Еще 7 опор установят для парковых огней в районе краеведческого музея. Все необходимые конструкции были изготовлены в европейской части России, они успешно доставлены в Сахалинскую область.

По словам подрядчика, работы идут согласно графику. Фонари, которые установят на отрезке от ул. Горького до здания № 21 по Компроспекту, ориентировочно начнут освещать улицу с 7 ноября. Второй участок будет введен в эксплуатацию к 15 ноября.

Кроме того, до окончания сроков контракта строители проведут чистовую отделку пешеходной зоны: просыпят песком, выровняют участки и уплотнят покрытие тротуара виброплитой. Сейчас работы выполнены непосредственно только по укладке плитки, для того чтобы обеспечить людям возможность беспрепятственно передвигаться.

Напомним, полностью капитальный ремонт Компроспекта от пл. Славы до пр. Мира по плану должен завершиться в декабре 2019 года. В 2020-м запланированы работы на отрезке от пр. Мира до ул. Вокзальной.