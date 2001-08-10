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17:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинских родителей проконсультируют по вопросам маткапитала
Островные родители, владельцы сертификатов на федеральный материнский (семейный) капитал, в ходе «прямой линии» могут получить консультации специалистов Пенсионного фонда РФ по волнующим их вопросам.
Завтра, 25 октября, специалисты отдела социальных выплат проведут телефонную линию для всех заинтересованных лиц по вопросам предоставления сертификата на федеральный материнский (семейный) капитал и распоряжения его средствами.
Время «прямой линии»: с 10 до 12 часов. Звонков ждут по телефонам: 8 (4242) 49-55-90, 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.
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Новости общества Сахалина и Курил
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