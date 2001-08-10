Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2019
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09:15, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Холмском районе закроют для движения участок дороги

Из-за ремонтных работ на автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск на км 37+387 – км 38+508 (участок Правда – Прибой) сегодня, 25 октября, перекроют движение для автомобилей. Ограничения будут действоватьс 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.

«При необходимости в эти промежутки времени будет осуществлен реверсивный пропуск автотранспортных средств», - сообщили в региональном министерстве транспорта.

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