В Холмском районе закроют для движения участок дороги

Из-за ремонтных работ на автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск на км 37+387 – км 38+508 (участок Правда – Прибой) сегодня, 25 октября, перекроют движение для автомобилей. Ограничения будут действоватьс 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.

«При необходимости в эти промежутки времени будет осуществлен реверсивный пропуск автотранспортных средств», - сообщили в региональном министерстве транспорта.